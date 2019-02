CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAROMA Per cercare il «riscatto» e bypassare la recessione, il governo giallo-verde è deciso a tentare un'impresa finora risultata impossibile: sbloccare 27 miliardi destinati agli investimenti infrastrutturali. Con tanto di cabina di regia a palazzo Chigi e decreto cantieri veloci. Ma tra le grandi opere che verranno scongelate non ci sarà molto probabilmente la Tav.Matteo Salvini, a Chiomonte, ha detto che l'Alta velocità Torino-Lione «prima si fa, meglio è». In realtà, il leader leghista ha raggiunto con Luigi Di Maio un...