CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATTATIVAROMA Cresce l'attesa per il tavolo sull'Ilva in programma mercoledì al Mise. Prima dell'incontro i sindacati attendono parole chiare e rassicurazioni dal vice premier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, altrimenti scatterà la mobilitazione generale, programmata per l'11 settembre, con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio sotto la sede del Mise. Nessuna anticipazione da Di Maio sui temi dell'incontro, ma dopo gli ultimi contatti tra i commissari. gli uomini di ArcelorMittal e i...