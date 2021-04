Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRASFERTASono pronti a scendere in piazza, oggi davanti a Montecitorio, e partono anche dalla provincia di Venezia per chiedere certezze sulle riaperture. La protesta di ristoratori, baristi, titolari di pubblici esercizi è l'unica arma per sollecitare la riapertura dopo le perdite di questi mesi: per partecipare alla manifestazione (non autorizzata) di Io Apro si sono organizzati con pullman da tutte le province del Veneto. Vanno a Roma...