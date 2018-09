CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRASFERTAdal nostro inviatoROCCA PIETORE (BELLUNO) Una lingua di ghiaccio incuneata fra la roccia e il cielo. Vista da quota 3.265 (e a 6 gradi sotto zero), ecco la striscia di Marmolada larga 30-70 metri che a cent'anni dalla fine della Grande Guerra ha scatenato un altro conflitto: fortunatamente non cruento come quello per cui a Punta Serauta vengono commemorati con un toccante Silenzio e una corona d'alloro il tenente Flavio Rosso e quattordici fanti, trucidati dagli austriaci il 26 settembre 1917 dopo la riconquista di Forcella V, ma...