CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIA VENEZIA Non più tardi di mercoledì scorso aveva portato a destinazione il Venezia Calcio da Favaro al ritiro montano di Bedollo, al volante di quell'inconfondibile pullman colorato di arancioneroverde con a bordo calciatori e allenatori impegnati in lungo e in largo nelle varie trasferte. In pianta stabile negli ultimi due anni (dopo esserlo stato saltuariamente già nell'epoca del russo Yuri Korablin) Eros Antoniazzi era quasi un compagno di squadra per i calciatori del club lagunare, che ieri ha affidato il suo cordoglio al...