LA TRAGEDIAUDINE Si erano appena accomodati davanti al notaio, dovevano ancora cominciare a stipulare l'atto di compravendita di un immobile a Tarcento con gli acquirenti interessati ad acquistare la casa e i garage. È in quel frangente che, poco dopo le 10 di ieri mattina, Giuliano Cattaruzzi, 80 anni, architetto, ha ucciso l'ex moglie, Donatella Briosi, 64, nota sommelier, e si è tolto la vita, in un omicidio-suicidio dal probabile movente economico nello studio di un notaio in pieno centro a Udine. LA DINAMICAL'architetto si è portato...