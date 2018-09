CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIASAN MARTINO DI LUPARI Il destino ti ha tolto troppo presto dall'affetto della famiglia, ma non ti toglierà mai dalla nostra memoria e dal nostro cuore. Questa la frase nell'annuncio delle esequie di Martin Fior, 8 anni, che si svolgeranno mercoledì alle 15 nel Duomo di San Martino di Lupari. È scivolato dalla bicicletta mentre stava rientrando a casa da scuola, cadendo a terra nell'istante in cui passava uno scuolabus che lo ha colpito con le ruote posteriori. Una fatale, tragica concatenazione di cause avverse, hanno generato un...