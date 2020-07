LA TRAGEDIA

SAN DANIELE DEL FRIULI Stava facendo dei lavori di manutenzione ad un macchinario utilizzato per confezionare sottovuoto i prosciutti, poi all'improvviso la pressa che si aziona e lui che viene schiacciato tragicamente. Ha perso la vita così Alessandro Alessandrini, giovane operaio di 24 anni, residente ad Osoppo, assunto da quattro anni allo stabilimento Principe di San Daniele del Friuli.

L'incidente poco dopo le 8. Inutili intentativi di soccorrerlo da parte dei colleghi e successivamente del personale del 118 giunto sul posto con un'ambulanza assieme ai vigili del fuoco di Gemona e Spilimbergo. Troppo gravi le ferite riportate. Il referto medico-legale parla di traumi da schiacciamento al capo e alle braccia. E ora spetterà agli inquirenti accertare il motivo per il quale il macchinario si è improvvisamente azionato mentre il giovane stava effettuando l'intervento di manutenzione. I carabinieri di San Daniele hanno effettuato un sopralluogo con gli ispettori dell'Azienda sanitaria, ai quali spetterà trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Udine che, attraverso il sostituto procuratore Luca Olivotto, è stata informato dell'accaduto. Grande la disperazione tra i familiari del giovane, nativo di Bari ma residente ad Osoppo da diversi anni. Così come tra i colleghi di lavoro, sotto choc per l'accaduto. Il presidente del Consiglio d'amministrazione delle tre società operative del gruppo (Principe, King's e Sia.mo.ci) Piero Galbiati si è recato nella sede sandanielese del gruppo, lungo la strada regionale 463, portando poi le condoglianze alla famiglia del giovane attraverso i colleghi e i rappresentati sindacali con i quali ha avuto un incontro nel pomeriggio. Alessandro lavorava alla Principe da più di quattro anni, chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona intraprendente, professionale.

I SINDACATI

Un evento tragico, fatalmente capitato proprio nel giorno della presentazione del nuovo piano industriale dell'azienda, tragedia che inevitabilmente ha messo tutto in secondo piano. «Per il momento ha spiegato Michela Martin della Flai Cgil di Udine possiamo solo esprimere ai familiari il cordoglio e la vicinanza del sindacato. Attendiamo invece gli sviluppi dei rilievi e delle indagini in corso per esprimere valutazioni sul merito, sebbene non si possa escludere che abbia pesato la situazione di forte incertezza in cui opera l'azienda da oltre un anno e mezzo, con una cassa integrazione straordinaria ancora in corso e che ha determinato una lunga serie di stop and go produttivi». «È una cosa inaccettabile. Stiamo valutando con le sigle territoriali diverse forme di mobilitazione. Torniamo a chiedere una campagna di sensibilizzazione per azzerare i rischi sul lavoro», ha tuonato a nome della Fai Cisl nazionale il segretario generale Onofrio Rota, auspicando più controlli e un innalzamento del livello di attenzione. Il segretario regionale della Cgil Villiam Pezzetta, esprime l'allarme del sindacato per il secondo infortunio mortale che si registra in regione in meno di una settimana, dopo quello verificatosi venerdì scorso all'Interporto di Pordenone. «Con il graduale ritorno verso una normalità del quadro economico e occupazionale commenta torna purtroppo di pressante attualità anche il tema della sicurezza». Il pm Olivotto ha disposto il sequestro della pressa, l'ispezione cadaverica esterna e la successiva autopsia in forma garantita. «Il fascicolo aperto sul caso per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, aggravato dall'eventuale violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ha dichiarato il procuratore capo Antonio De Nicolo , sarà iscritto a nome di qualcuno che, al momento, non abbiamo ancora individuato. Per farlo, attendiamo di esaminare l'informativa che ci sarà inviata dalla polizia giudiziaria e che ci permetterà di capire qualcosa di più sulla dinamica dei fatti».

FEDRIGA

Il governatore Massimiliano Fedriga, assieme all'assessore regionale Alessia Rosolen, ha espresso il cordoglio dell'Amministrazione regionale alla famiglia del giovane. «Quanto accaduto richiama tutte le Istituzioni agli impegni intrapresi sulla sicurezza e sulla necessità di rafforzare controlli e vigilanza».

