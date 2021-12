LA TRAGEDIA

PORDENONE È morto cercando di recuperare del rame da quello che, all'apparenza, somigliava a un cilindro. Invece quello che un pensionato di 78 anni, Giorgio Marchet, ha cercato di aprire ieri mattina con una flex era un ordigno bellico. Improvvisamente si è innescata una potente deflagrazione: il botto si è sentito a centinaia di metri di distanza, tanto da far uscire dalle proprie case intere famiglie che abitano anche nella zona centrale della città. L'esplosione ha proiettato schegge su muri e soffitto, investendo Marchet che è morto sul colpo. Il dramma si è consumato alle 10.30, in via Gere, una laterale di via Dogana Vecchia, nel quartiere di Rorai-Cappuccini a Pordenone.

NEL CAPANNO

In un capanno di 5 metri quadrati, ricavato nel retro dell'abitazione al civico 4, il pensionato aveva posizionato sopra un tavolo quello che apparentemente sembrava a un cilindro azzurro dalle dimensioni contenute: 15 centimetri di diametro e 30 di lunghezza. Il pensionato lo aveva preso in mano, appoggiato sul tavolo e messo su una morsa per tenerlo ben stretto. Voleva aprirlo con una flex, pensando di trovare all'interno del rame da lavorare. Non immaginava che quello che aveva raccolto qualche giorno fa, nelle vicinanze di un poligono di tiro, era invece una munizione tracciante, proiettile modificato per ospitare una piccola carica pirotecnica. Non essendo un intenditore di ordigni bellici, quando ha tentato di bucarlo ha causato involontariamente la deflagrazione. L'esplosione ha proiettato schegge su muri e soffitto, investendo di conseguenza Marchet che è morto sul colpo.

IL BOATO

In casa, in quel momento, c'erano la moglie, Erminia Cardamone, e il nipote. È stato quest'ultimo che, udito il boato, è corso in giardino per capire cos'era successo. Ha trovato il nonno in una pozza di sangue, accasciato a terra. Ha chiamato la nonna e la zia che hanno immediatamente allertato i soccorsi. In via Gere sono arrivati un'ambulanza del 118 insieme a un'automedica. Ai sanitari, però, non è rimasto altro che constatare il decesso di Marchet. I vigili del fuoco di Pordenone hanno messo in sicurezza la piccola officina dove ha perso la vita il 78enne. Dopo l'intervento del medico legale Michela Frustaci, gli agenti della Squadra Volante, guidati dal dirigente Marco Stamegna, su delega del pm di turno Marco Faion si sono occupati delle indagini. In tarda mattina da Trieste sono arrivati anche gli artificieri della polizia che, al termine di un accurato sopralluogo interno ed esterno al capanno, hanno constatato come Marchet non fosse in possesso di altri ordini bellici. Quel tanto che è bastato per non mettere sotto sequestro l'abitazione adiacente.

LAVORAVA IL RAME

Di una cosa i familiari, sconvolti per l'accaduto, sono certi: Giorgio è morto per una leggerezza. Non era né un conoscitore né un appassionato di esplosivi. Da anni, oltre alla passione per i funghi, coltivava quella per alcuni metalli, come il rame, che raccoglieva per poi lavorare e trasformare. Trascorreva così le sue giornate, dopo una vita in fabbrica, alla Rex, in catena di montaggio. Una persona riservata e piuttosto schiva, che non amava molto la compagnia. Orto, animali da cortile e la sua piccola officina, ricavata nel retro della casa in via Gere, erano il suo mondo. Ieri mattina, però, è successo qualcosa di imprevisto. Nei giorni scorsi aveva raccolto un cilindro che ai suoi occhi poteva sembrare tutto tranne che un ordigno. Era convinto di trovare del rame o qualche altro metallo, così ha tentato di aprirlo con una flex, che gli inquirenti sul posto hanno trovato ancora accesa. Sposato con Erminia Cardamone, aveva quattro figli: Stefania, Daniela, Francesca e Alessandro. Una famiglia unita, che ieri è stata scossa da una tragedia inimmaginabile.

