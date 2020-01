LA TRAGEDIA

MESTRE Quell'auto l'ha centrata in pieno mentre stava attraversando la strada. Lei, Pegah Naddafi, 29enne marchigiana di origini iraniane, studentessa di lingue a Ca' Foscari, non ha avuto scampo, sbalzata a oltre venti metri di distanza dopo il violentissimo impatto. Un incidente, una tragedia, che sembra avere una dinamica definita, pur con dei punti ancora poco chiari su cui toccherà a investigatori e inquirenti, polizia locale e procura di Venezia, mettere a fuoco. La velocità, la nebbia, il semaforo a chiamata: gli elementi chiave da approfondire, in questa drammatica vicenda, sono questi.

Via Vespucci, pochi minuti dopo la mezzanotte. V.P., 46enne di Noale, è alla guida della sua Nissan. Nell'auto, insieme a lui, ci sono la moglie e la figlia. Sta percorrendo quel lungo rettilineo in direzione San Giuliano. C'è un po' di nebbia e inevitabilmente la visibilità si riduce: quando arriva all'altezza dell'attraversamento pedonale di fronte all'ex istituto Massari, l'automobilista si ritrova davanti la ragazza. «Non sono riuscito a vederla», dirà sotto choc agli uomini del reparto motorizzato della polizia locale. La giovane finisce sul cofano, rimbalza sul parabrezza e finisce catapultata a oltre venti metri dalla zona dell'impatto. È lo stesso 46enne a chiamare i soccorsi, che arrivano in pochi secondi sul posto. Per la giovane, ormai, non c'è più niente da fare: troppo gravi le lesioni riportate, i medici del pronto soccorso possono solo dichiarare il decesso della 29enne. Per permettere i rilievi dei vigili, la strada viene chiusa per circa tre ore. Quella che di solito è una delle arterie principali del centro, a quell'ora non è particolarmente trafficata: il blocco, quindi, non ha avuto ripercussioni sulla viabilità.

L'uomo al volante, come da prassi in questi casi, è stato sottoposto all'alcol test, che è risultato negativo. Il pubblico ministero Daniela Moroni ha già aperto un fascicolo sull'episodio con cui, ovviamente, indagherà V.P. per il reato di omicidio stradale. Il magistrato disporrà nei prossimi giorni una perizia sulla velocità dell'auto: a giudicare dalla posizione in cui sono stati ritrovati sia il mezzo (a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto) sia la ragazza, l'ipotesi principali è che il 46enne noalese stesse viaggiando sopra il limite previsto di 50 chilometri orari. Sempre nei prossimi giorni verrà dato l'incarico al medico legale per l'autopsia sul corpo della ragazza. Quel che vuole capire in particolare la polizia locale è perché, su un rettilineo ampio e (solitamente) illuminato come via Vespucci, sia avvenuto un investimento mortale. Tra gli elementi di cui tener conto ci sono anche la nebbia e l'asfalto viscido, che potrebbero aver influito sulla visibilità e sulla capacità di frenata. La polizia locale in questo momento non è in grado di dire con certezza se Pegah stesse attraversando esattamente sulle strisce, dal momento che non ci sono testimoni né telecamere in quel punto. Dalla prima ricostruzione, però, basata appunto sui rilievi dell'altra notte, sembrerebbe proprio di sì. Il dubbio principale è sul semaforo a chiamata di quell'incrocio. Se, cioè, la giovane, che probabilmente stava tornando a casa, avesse prenotato il verde pedonale o se avesse provato ad attraversare di corsa con il rosso. La 29enne, originaria di Sinigallia, è figlia di un noto ristoratore della cittadina marchigiana.

La polizia locale è riuscita a raggiungere la famiglia solo ieri mattina, intorno alle 10. I genitori della giovane sono arrivati a Mestre ieri pomeriggio per il riconoscimento. Aspetteranno le pratiche di rito e il nulla osta del pm, prima di decidere dove celebrare il funerale e se riportare la salma nelle Marche.

Quel tratto di via Vespucci, anche in passato, aveva già scatenato più di qualche polemica per la velocità. Le auto che viaggiano verso San Giuliano e il rione Pertini, sempre più spesso lì tendono a tenere un'andatura più adatta a una tangenziale che a una strada urbana. nello stesso punto si sono già registrati, negli ultimi anni, almeno un paio di investimenti di pedoni, l'ultimo esattamente un anno fa, con un 26enne mestrino finito in prognosi riservata.

