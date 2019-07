CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAMESTRE Gli accertamenti delle forze dell'ordine sono proseguiti per tutta la notte ma il riconoscimento ufficiale è avvenuto solo ieri mattina: il corpo carbonizzato estratto lunedì sera dalla Chrysler incendiatasi a Mogliano lungo l'autostrada A27 era proprio quello di Marco Gasparotto, autotrasportatore 37enne residente a Mansuè (Tv), ma trasferitosi solo pochi mesi fa a Mestre. Il suo mestiere era quello del camionista, aveva lavorato per aziende importanti come la Friulintagli e la Benedetti Autotrasporti. Da poco aveva...