LA TRAGEDIA

LAMON Aspettava questa vacanze da tempo, tanto da fare la conta dei giorni sul suo profilo Facebook. Lunedì era arrivata sulle Dolomiti, il giorno dopo è precipitata dal Monte Coppolo. È morta così Maria Cristina Zanellato, 53enne infermiera di Ravenna, cadendo per 100 metri mentre era in escursione. È stata ritrovata senza vita solo ieri, dopo l'allarme lanciato dal compagno martedì sera. Il corpo è stato rinvenuto grazie a una fotografia che si era fatta sulla cima del Coppolo con un altro escursionista. Un tragico incidente, come hanno ricostruito ieri i carabinieri della Compagnia di Feltre.

L'ALLARME

L'infermiera era partita per l'escursione martedì mattina, da sola, perché il compagno che era in ferie con lei non stava bene. Aveva mandato le ultime foto al compagno dalla cima del Coppolo attorno a mezzogiorno e mezzo, poi il cellulare aveva continuato a suonare fino alle 21, quando poi si deve essere scaricato, ma la donna non ha mai risposto. L'uomo infatti, allarmato per il mancato rientro della compagna, aveva subito avvertito i carabinieri e aveva disperatamente e continuamente chiamato il numero di Maria Cristina. Alle 21.50 è stato allertato il Soccorso alpino di Feltre e sono iniziate le ricerche.

LA SCOPERTA

Ieri all'alba è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'escursionista ravennate. «Da un selfie - spiega il Cnsas -, i soccorritori sono risaliti a un escursionista fotografato assieme a lei. L'uomo ha raccontato di essere partito dopo di lei e di aver trovato lungo la discesa in cresta cappellino e bandana, che aveva raccolto per riconsegnarglieli di persona pensando li avesse persi. Una squadra, accompagnata da persone del posto e da un soccorritore de Sagf, una quindicina in tutto, si è distribuita lungo i sentieri, finché sopra un salto verticale non è stato rinvenuto un bastoncino, che è stato appurato appartenesse all'escursionista. Appena fatta luce, l'elicottero di Trento emergenza ha imbarcato un soccorritore di Feltre ed è volato sulla verticale al punto del ritrovamento. Purtroppo un centinaio di metri più sotto è stato subito individuato il corpo senza vita della donna. La salma, ricomposta e imbarellata, è stata recuperata con un verricello e trasportata alla Camera mortuaria dell'ospedale di Feltre».

IL RICORDO

«Amava molto la montagna - racconta Giorgio Randi, un collega del 118 dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna - e andava in escursione spesso in solitaria, ogni volta che poteva. Amava le Dolomiti e proprio pochi giorni fa si erano messaggiate con altre colleghe che erano in vacanza lì per capire come fosse il tempo». Maria Cristina era stata in prima fila nell'emergenza Covid a Ravenna, con soccorsi in ambulanza del 118 dove lavorava dal 2004. Poi però a metà maggio aveva ottenuto il trasferimento: ora lavorava nell'assistenza domiciliare. «Era molto allegra e arrivava sempre per prima al lavoro - conclude Randi -Amava il suo lavoro e dare agli altri, tanto che nel 2009 facemmo insieme una missione a l'Aquila in aiuto ai terremotati». Lascia un figlio di 18 anni.

