La tragedia di Matteo sulla Triestina La moglie: «Grazie per ogni tua carezza»

IL PADRE DI FAMIGLIASAN DONA'/CEGGIA «Ti ringrazio per ogni istante, per ogni respiro, per ogni carezza, che mi hanno accompagnato in questi tredici anni». Parole che toccano il cuore e che meglio non potevano esprimere il sentimento di chi ha conosciuto Matteo Guiotto, il 36enne tragicamente deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto all'incrocio della Madonnina. A scriverle, con tutto l'amore possibile, è la moglie Stefania. Sono state riportate nella epigrafe, così che ognuno potesse farle proprie. La tragedia ha scosso la...