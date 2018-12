La tragedia di Corinaldo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOCORINALDO Ci sono sei morti: cinque ragazzini che avrebbero voluto raccontare di quel concerto agli amici e sui social e una giovane madre che aveva accompagnato la figlia undicenne e lasciato a casa gli altri tre più piccoli, perché non se l'era sentita di dire di no alla primogenita. Anche lei alla fine è rimasta schiacciata dalla folla impazzita. Ci sono altri genitori che corrono da tutta la provincia di Ancona, vanno a cercare i figli non più bambini, ma non ancora ragazzi che hanno 12, 14, 16 anni; centinaia di padri e...