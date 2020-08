LA TESTIMONIANZA

CORBOLA «Se solo fossi andata, forse non sarebbe successo». Si rammarica Maurizia Pericoli di quanto accaduto a padre e figlio in quella casa su una stradina interna lungo la centrale via Rosetta Pampanini. La donna vive praticamente di fronte a quella abitazione, che si trova accanto alla scuola dell'infanzia, e quando necessario era un aiuto per Terenzio Simone Roma non soltanto nello svolgere le pulizie, ma pure nell'accudimento del padre che era ormai quasi completamente cieco e viveva praticamente allettato in quella stanza dove è stato colpito dal figlio. «Terenzio era stato ricoverato all'ospedale per una settimana e ho visto l'ambulanza che lo stava portando a casa - racconta la donna - gli infermieri mi avevano chiesto quale fosse l'abitazione e gliel'ho indicata, poi mi sono dedicata alle mie commissioni visto che Simone quando aveva bisogno mi telefonava».

LA RICHIESTA DI AIUTO

Poco dopo, verso le 17.30, il quarantacinquenne alza la cornetta per telefonare a Maurizia Pericoli e chiederle il suo aiuto. «Mi ha chiamato domandandomi di raggiungerlo per fare assistenza al padre durante la notte - continua il racconto - non era la prima volta, prima del ricovero ero andata spesso a dargli una mano, soprattutto nelle pulizie. Purtroppo in quel momento non ero a casa e gli ho risposto che non sarei potuta andare prima di un paio d'ore. Non ero proprio a Corbola in quell'istante. Per questo mi dispiace molto, se ci fossi stata forse non sarebbe successo».

LA FAMIGLIA

Padre e figlio vivevano in quella grande casa che un tempo era stata anche il posto di lavoro dell'ottantenne, con il suo passato di marmista di lapidi alle spalle. Terenzio ha praticamente tirato su da solo Simone, che da adolescente aveva cominciato a manifestare qualche problema mentale, tanto da essere costantemente seguito dal dipartimento psichiatrico dell'Ulss. La madre del ragazzo se n'era andata e in paese dicono che a occuparsi di Simone fosse stato appunto il padre aiutato dalla prima moglie.

Maurizia Pericoli traccia il quadro di quel nucleo familiare composto da padre e figlio. «Terenzio era quasi totalmente cieco, aveva il diabete e altre problematiche abbastanza gravi, ma Simone gli voleva un gran bene, non so cosa possa essere successo. Mi fa male sapere quello che è accaduto, forse se fossi andata avrei potuto evitare questa tragedia».

Purtroppo quando si libera delle proprie faccende e torna a casa, il fatto è già accaduto, anche se lo scoprirà soltanto il giorno dopo. «Alle 20 ho chiamato per far sapere che ero tornata e mi ha risposto una signora - continua la donna - ho detto che ero disponibile ad andare per la notte e mi hanno risposto semplicemente che erano a posto. Sentendo quella voce, che non conoscevo, ho pensato che avessero risolto diversamente, invece era capitata la tragedia».

IL GRANDE AFFETTO

Una tragedia che non si sa bene come sia scaturita, perché chi conosceva padre e figlio rimarca continuamente quanto saldo fosse il legame di affetto che li unisse. O forse come ipotizza qualcuno, potrebbe essere stato proprio il fatto di vedere l'anziano genitore ridotto allo spettro dell'uomo forte che era, a far scattare la molla a Simone e avventarsi contro il padre per mettere fine alle sue sofferenze.

«Era davvero della buona gente - conclude ancora Maurizia Pericoli, che continua a sentirsi in colpa per non aver detto sì - se solo fossi andata, forse a quest'ora starebbero bene entrambi. Pensi che il ragazzo ogni mattina veniva a fare colazione al bar e portava a casa la brioche anche per suo padre».

Marina Lucchin

Anna Nani

