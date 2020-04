LA TRAGEDIA

BREDA DI PIAVE A poco più di due mesi dalla scomparsa del marito, Eligio Moratto, se n'è andata sabato scorso anche la consorte Gisela Grosse che con lui, a partire dal 1978, aveva dato vita a Pero di Breda ad una fiorente azienda di motori elettrici, la El.Mor appunto, che occupa oltre una cinquantina di maestranze. La signora Gisela, conosciutissima in paese nonostante le sue origini tedesche, è stata strappata all'affetto dei suoi cari dal coronavirus, che ha imperversato sulla famiglia Moratto attaccando dapprima il figlio minore Marino, assessore comunale, e poi il maggiore, Michele, ancora in quarantena ma ormai in via guarigione.

È proprio Marino Moratto a ricordare con tenerezza la madre. «Nessuno avrebbe mai pensato ad una fine così tragica e repentina - afferma - , mamma era forte e intraprendente, era una donna che non aveva paura di nulla, che aveva sopportato e sostenuto la lunga malattia del papà con coraggio e con impegno, accompagnandolo fino alla fine. Nemmeno noi che, pur colpiti in maniera lieve dal morbo che ristagna anche nelle nostre zone, avremmo mai pensato che potesse andare a finire così. Invece in una settantina di giorni ci siamo visti la famiglia distrutta: i genitori ambedue scomparsi e, quel che è brutto, se almeno a papà abbiamo reso degna sepoltura con una cerimonia partecipatissima, mamma la dobbiamo salutare con le modalità previste dai decreti emanati dalle autorità. Un dolore che va a sommarsi ad un altro dolore».

Gisela Grosse, classe 1940, avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 20 aprile ma il suo porsi sempre dinamico e intraprendente la facevano assai giovanile. Non dimostrava di certo la sua età anagrafica. Aveva sposato in Svizzera l'ing. Eligio Moratto nel 1967, poi si erano trasferiti a Pero, paese natale di Eligio. Dal loro matrimonio erano nati Michele e Marino, ambedue oggi occupati nella ditta che i coniugi avevano fondato a Pero nel 1978. Una ditta che produce motori elettrici, che vanta una clientela europea di riguardo. Oltre ai figli Michele e Marino, Gisela lascia nel dolore le nuore ed i nipoti Irene e Luca oltre ai parenti.

Remo Cattarin

