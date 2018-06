CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIABELLUNO L'aliante scomparso domenica e il pilota senza vita sono stati ritrovati ieri mattina dall'elicottero di Pieve di Cadore, che stava passando nelle vicinanze del luogo della tragedia, mentre era impegnato in un'altra missione. I resti erano in zona Le Piaie, tra il Monte Serva e il Monte Pelf, a 1.800 metri di quota. Non c'era più nulla da fare per Angelo Moresco, 59 anni di Castello di Godego (Tv), probabilmente morto sul colpo. Per chiarire l'accaduto ci sono due inchieste: quella penale aperta dalla Procura di Belluno con...