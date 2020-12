L'EMERGENZA

MESTRE Sono state usate come ultimo tentativo. L' all-in, la carta della disperazione da giocare quando la partita è quasi persa. In una buona dose di casi hanno anche funzionato, diventando anche fulcro di uno studio che dall'ospedale dell'A ngelo di Mestre sta interessando l'intero mondo scientifico. Perché in diverse situazione a salvare un paziente in fin di vita per colpa del coronavirus ci ha pensato una tracheotomia.

Con l'avvento del Covid infatti nell'ultimo anno all'Angelo le tracheotomie sono aumentate del 70%. Tutte quelle del 2020 sono state effettuate come extrema ratio per salvare i malati gravi di Covid-19, contribuendo alla guarigione di un malato su quattro. Della cinquantina di pazienti transitati nella Rianimazione dell'Angelo durante la prima ondata epidemica, 23 (dai 40 agli 80 anni) sono stati sottoposti all'intervento di tracheotomia: 12 sono poi guariti.

In precedenza la tracheotomia non era utilizzata per le complicanze dei virus influenzali, neanche nelle forme più gravi, ma rimaneva nell'alveo dei traumatizzati, cioè quei pazienti con lesioni agli organi tali da comprometterne le funzioni vitali. «Questo sottolinea ancora una volta, per i pochi che continuano a non capirlo, che il Covid-19 non è un'influenza, ma una malattia che può avere risvolti letali» puntualizzano Roberto Spinato, coordinatore della Rete di otorinolaringoiatria della provincia e Doriano Politi, primario di Otorinolaringoiatria di Mestre e Venezia. Il loro studio scientifico, completato assieme a Tiziana Volo, Paola Stritoni e Bruno Zennaro dell'équipe di Otorinolaringoiatria dell'Angelo, è finito sull'European archives of Oto-rhino-laryngology, con il titolo Tracheotomia elettiva durante l'epidemia di Covid 19: a chi, quando, come? Prime esperienze da Venezia. Perché a cambiare sono anche le prassi delle tracheotomie: non subito, come avviene sempre, ma tardiva, dopo 14 giorni dai primi gravi problemi. A consigliare l'attesa, i medici cinesi. «Abbiamo studiato le linee guida sulla Sars del 2003, che spiegavano come deve avvenire la vestizione, la svestizione e le norme da osservare durante l'esecuzione della tracheotomia su un paziente positivo - conclude Politi - Non è facile perché giocano il caldo e la paura. E abbiamo, vogliamo avere, un unico tentativo».

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA