LA TITOLARE FIUME VENETO «Non ne posso più: è tutto il giorno

LA TITOLAREFIUME VENETO «Non ne posso più: è tutto il giorno che i clienti entrano e mi chiedono di sputare il rospo. Giuro: non so chi abbia vinto i 5 milioni di euro». E' felice ma anche provata Weiqin Wang (per tutti Maria), da otto anni titolare, insieme al marito, del bar Sport di via Molino. «In quasi dieci anni di attività sorride da dietro il bancone non mi era mai capitato di vendere un biglietto da milioni di euro. Davvero, ancora non ci credo. A novembre avevamo festeggiato per quella persona che con un gratta e vinci si era...