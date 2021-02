LA TESTIMONIANZA

VENEZIA (T.B.) «Se al mattino la situazione è anche vivibile, seppur con qualche difficoltà, in uscita da Venezia alle 13 o alle 18 sembra di essere in una scatola di sardine». Comincia così la testimonianza di una pendolare che quotidianamente deve fare i conti con le difficoltà per tornare a casa, a maggior ragione nei giorni del Carnevale. Il problema a cui deve far fronte la lavoratrice che si muove dalla zona di Noale per raggiungere la città è prevalentemente quello del rispetto delle distanze anti-contagio: «Ormai in autobus ci siamo conosciuti e scambiati i numeri di telefono, perché siamo tutti sulla stessa situazione. Se la capienza prevista è del 50% non si può andare avanti così, è necessario che si aumentino le corse, non c'è nessuno a controllare, nessuno che faccia rispettare le distanze». La paura è per quello che potrebbe succedere: «Se si parla di nuovo lockdown, significa che non siamo messi bene a livello sanitario, non si fa una proposta di questo tipo se si potesse proseguire con le zone, come accaduto finora», continua la pendolare. E snocciola esempi di quello che quotidianamente incontra: «Due sere fa (sabato, ndr) c'era una coppia di ragazzi che mangiava tranquillamente in autobus, pieno, con la mascherina giù. Accade tutti i giorni che qualcuno non la porti e niente, a bordo non ci sono controlli, gli autisti non intervengono».

PREOCCUPAZIONI

Il giorno dopo, un altro episodio ha toccato le corde della donna: «Dovevo scendere alla fermata e sulla porta, fermi, c'erano due ragazzi, ciascuno da un lato, senza mascherina. Gli ho chiesto almeno di spostarsi, di non sostare proprio lì, ma ormai oggi non è possibile nemmeno litigare con la gente, perché c'è chi sta impazzendo e c'è la paura che volino mani addosso. Viviamo un disagio assurdo, non è giusto che ci trattino così. Almeno con il Carnevale, che mettessero più corse per cercare di distanziare di più la gente». Un problema, sottolinea la donna, anche economico: «Dalla Regione dicono di aver stanziato soldi, o non è vero o è stato fatto solo per le corse scolastiche, io non ho visto aumenti, solo diminuzioni. Però l'abbonamento mica è calato». Il disagio è diventato il tratto comune in cui diversi passeggeri ormai si riconoscono, lamentandosi tra di loro si trova anche solidarietà: «Ci si lamenta tra di noi, anche perché il conducente non è accessibile, non ci si può più avvicinare, visto che le prime due file di posti sono con la catena. L'altro giorno ho trovato un abbonamento, volevo far presente al conducente che sul sedile c'era la tessera, ma era complesso anche quello». Viaggiare ai tempi del covid diventa quindi un'esperienza traumatica, che la pendolare però collega anche al periodo pre-Carnevale: «A parte l'indecenza di questo fine settimana, l'aria che tirava si è respirata sin dalla riapertura, a maggio scorso. Prendo il 5E e le corse son state ridotte da tre a due, anticipando la prima partenza alle 5.40, così si arriva a Venezia attorno alle 6.30. La corsa dopo invece fa arrivare alle 7.20, manca la fascia in mezzo. Chi perde il primo autobus deve aspettare un sacco di tempo. E lo stesso vale anche per il ritorno, da piazzale Cialdini». Un'atmosfera che viene definita disastrosa nel caso si passi a domenica e festivi: «Ci sono due corse nel lasso di tempo di undici minuti, dopodiché bisogna aspettarne altri 50. Mentre al ritorno lo stacco è di 45'. Ma si rendono conto che c'è chi lavora anche alla domenica? E si è costretti magari a restare al freddo, se non piove, senza che nessuno faccia niente? Non si può andare avanti così, come è stato potenziato il 6E, che si venga incontro anche a chi prende il 5E. Abbiamo scritto, ma non è stata data risposta in merito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA