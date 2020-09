LA TESTIMONIANZA

VENEZIA «Per star dietro alla burocrazia mi servono due impiegati. Ciascuno di loro guadagna 1.500 euro al mese, che per me come datore di lavoro vuol dire il doppio».

Francesco Costantini, titolare della ditta Gas Clima Service di via Emo alla Bissuola, lotta tutti i giorni con gli adempimenti amministrativi. «Da quando è diventato tutto telematico la faccenda è peggiorata spiega Bisogna inserire documenti e certificazioni su portali che spesso e volentieri si impallano. E quando si bloccano e magari manca un solo passaggio per chiudere la pratica, non sai più dove sbattere la testa. Non ci sono riferimenti telefonici, bisogna mandare una email e sperare che venga letta presto e che il problema sia compreso e risolto velocemente. Per carità, io sono a favore della tanto decantata dematerializzazione, anche perché tutela le aziende oneste, basta che non diventi controproducente, che non sia un limite al lavoro di tutti i giorni».

MANCA IL CONTATTO UMANO

Costantini ha 9 dipendenti. La sua attività, avviata nel 2006, si esplica nell'ambito dell'impiantistica di idraulica e condizionamento, soprattutto in interventi manutentivi. «La Camera di commercio vuole la dichiarazione di conformità. Poi vanno inseriti i dati del gas utilizzato. Quindi quelli dello scarico effettuato, e così via. Quando il computer dell'ente destinatario dell'informazione si blocca, non si va più avanti e i tempi si dilatano, perché sotto questo aspetto è venuto meno il contatto umano, mancano i referenti».

Gli stessi addetti che vanno nelle case si trovano alle prese con nuovi adempimenti: ad esempio devono avere il pos portatile per il pagamento tracciabile e pure il registratore di cassa che, annota Costantini, «apre alla lotteria degli scontrini. Succede, così, che per fare una pulizia di caldaia, che porta via un'ora e un quarto - un'ora e venti minuti, bisogna aggiungere mezz'ora a domicilio per inserire i dati del cliente e un'altra mezz'ora in ufficio per completare le carte. Se ci aggiungiamo i tempi di viaggio in andata e ritorno, vediamo che l'intervento vero e proprio comporta meno tempo della somma tra spostamenti e burocrazia. Se, prima, in un giorno facevamo anche sei clienti, ora non andiamo oltre i quattro».

COSTI IN AUMENTO

Costantini ha fatto una scelta, di non gravare i suoi clienti di costi aggiuntivi. «Come fai a spiegare a una persona che magari assisti da anni che dovresti chiederle più soldi per far fronte a questa pletora di certificazioni telematiche? Forse posso chiedere 200 euro per pulire una caldaia con i tempi che corrono? Certo che no. Stringo i denti e faccio quadrare il bilancio, penso a tutelare il cliente e a pagare regolarmente il mio personale, sapendo che non posso fare grossi margini rispetto all'effettivo lavoro che, ripeto, va oltre la manutenzione vera e propria dell'impianto. Vogliamo, poi, parlare della fatturazione elettronica? Giusta l'impostazione, sono d'accordo anche in questo caso perché garantisce le persone oneste e l'erario, però mi chiedo se sia possibile che basta sbagliare un codice fiscale, magari inserendo solo una lettera o un numero non corretto, perché il sistema la faccia tornare indietro e sia da rifare tutto, quando magari è già stata emessa la successiva. Insomma, non è facile. Quella che dovrebbe essere un'agevolazione, può trasformarsi in una limitazione, che crea soltanto disagi». (a.spe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA