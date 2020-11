LA TESTIMONIANZA

VENEZIA Che la vendita on line abbia permesso alla propria attività di andare avanti, nonostante le criticità che non stanno risparmiando alcun settore, è un dato di fatto. A sottolinearlo è Gianpaolo Fallani, alla guida dell'omonimo laboratorio di serigrafia inaugurato nella città lagunare dal padre. Un fiore all'occhiello tutto veneziano, la cui storia affonda le radici nel 1968, quando Fiorenzo Fallani decise di avviare la sua esperienza con una tecnica di stampa che arrivava dagli Stati Uniti. Facendo diventare il suo laboratorio un luogo d'incontro per la serigrafia artistica. «Sul fatturato complessivo degli ultimi mesi spiega Gianpaolo, prosecutore della storica attività veneziana che attualmente ha sede in calle lunga Santa Caterina, a Cannaregio il mercato on line ha inciso per un buon 60-70%. Permettendo di raggiungere anche l'estero». Una soluzione divenuta «fonte di sopravvivenza e di vetrina a livello internazionale». Che le difficoltà ci siano Fallani non ne fa mistero. Tuttavia tiene a precisare di essere riuscito a portare avanti il proprio lavoro, continuando a produrre: «Oltre alle nostre edizioni, penso anche alle collaborazioni avviate con alcuni artisti. O alle produzioni per conto di importanti case editrici d'arte contemporanea». A cui s'aggiunge una novità gradita alla clientela: una promozione natalizia, valida fino all'8 dicembre, che permetterà di comperare le grafiche on line ottenendo uno sconto del 10%. Sarà possibile trovare le ultime serigrafie del progetto Spazi, curato da Illustrazioni Seriali, in cui sei artiste ed illustratrici di fama internazionale sono state invitate da Fallani tra metà settembre e inizio ottobre ad ideare e sviluppare un'opera originale che indagasse il concetto di spazio. «Sei opere che sono diventate altrettante serigrafie realizzate insieme alle artiste che, per una settimana, hanno potuto seguirne il processo di produzione, lavorazione e stampa». E saranno acquistabili anche le serigrafie prodotte per il progetto Cronache da una città sommersa, nato da un gruppo di amici (nove illustratori) vicini alla storica attività. Il cui laboratorio venne danneggiato dalla marea record del 12 novembre. Un'iniziativa, la loro, pensata per facilitare la ripresa. «In queste settimane alterno il lavoro a casa con quello in laboratorio. Guardandomi intorno? Posso dirmi abbastanza contento. Sopravvivo e tengo duro, nonostante tutto. Ma non me la sento di lamentarmi, ci sono realtà che stanno vivendo situazioni ben peggiori», continua Fallani, sottolineando come stia riscontrando la vicinanza e la solidarietà dei veneziani, nonostante il suo sia un settore particolare. E la speranza è che presto possano riprendere anche i progetti di residenza artistica e i workshop.

Marta Gasparon

