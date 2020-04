LA TESTIMONIANZA

TREVISO «Noi non ci sentiamo eroi. Siamo orgogliosi di essere dei professionisti seri che in questo momento sono chiamati a svolgere il loro dovere. Però siamo comunque persone: umanamente, a volte, abbiamo sentito la fatica o abbiamo avuto anche noi paura. In quei momenti sentire l'affetto e l'incoraggiamento della gente è stato davvero importante». A parlare è Gigliola Scattolin, infermiera coordinatrice dell'unità di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso, il reparto che è stato e che resta in primissima linea nella battaglia contro il nuovo coronavirus.

Negli ultimi due mesi di emergenza il suo settore, diretto dal primario Pier Giorgio Scotton, è stato letteralmente preso d'assalto. Tanto che è stato necessario raddoppiarlo, sfruttando anche gli spazi dell'ex Dermatologia, per arrivare a 60 posti. Come in altre unità, ci sono stati pranzi fatti al volo in corsia, ferie saltate e riposi rivisti. «Ringrazio il mio team e l'azienda sanitaria che ci ha sostenuto in tutti i modi possibili, anche fornendoci dei pasti, viste le tante ore che dovevamo trascorrere al lavoro spiega Scattolin in questi giorni di mare in burrasca siamo riusciti a tenere la nave in rotta grazie alla professionalità e alla serietà di medici, infermieri e operatori, e alla capacità di lavorare insieme».

Per la prima volta gli addetti ai lavori parlano del picco dell'emergenza al passato. E non si nascondono. Il pensiero corre alle persone che hanno avuto bisogno di essere ricoverate. E alle loro famiglie. «Dobbiamo ringraziare i parenti. Per loro non è stato facile capire sottolinea la coordinatrice dell'unità di Malattie infettive i pazienti erano in isolamento: non li potevano vedere. Li abbiamo chiamati a casa tutti i giorni per informarli sullo stato di salute. Soprattutto con i più anziani abbiamo fatto delle video-chiamate. Ma comunque non era facile«. «Nonostante questo hanno compreso e hanno collaborato aggiunge permettendoci di lavorare al meglio». Impossibile in questa situazione non sentire la stanchezza e la paura. Sono condizioni che non fanno altro che testimoniare la grandezza del lavoro fatto negli ospedali. Proprio in questi momenti medici, infermieri e operatori hanno trovato la forza di continuare anche grazie al sostegno arrivato dall'esterno: dai disegni dei bambini inviati in reparto alle lettere, fino agli striscioni di incoraggiamento appesi agli ingressi degli stessi ospedali, alle donazioni, ai ringraziamenti e a ogni grande o piccolo gesto di solidarietà. Grazie a tutti i cittadini è la risposta di Scattolin sono state veramente belle le varie manifestazioni di affetto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA