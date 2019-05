CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZATREVISO «La voce all'altoparlante diceva di chiudersi nelle proprie stanze, in corridoio c'erano persone che si nascondevano dietro gli armadi, un fuggi fuggi generale». A parlare è una 34enne di Treviso, mamma di un bimbo di appena 5 mesi, che preferisce rimanere anonima, e che ieri era all'ultimo giorno di ricovero nel reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. In una delle stanze più vicine a quella della nigeriana piantonata dalla Guardia di Finanza in attesa di espellere gli ovuli di cocaina...