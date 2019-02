CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZATREVISO «La vita cambia per tutti in tanti modi. Finisce? No. Si trasforma. E la sfida per noi disabili è proprio questa. Trasformare lo smarrimento in qualcosa che ti faccia comunque stare bene». Bernardo Bernardini ha 42 anni. È rimasto paralizzato in seguito ad un incidente con un aereo ultraleggero a 19 anni ed oggi è un atleta di triathlon e membro dell'associazione sportiva Treviso Triathlon. Nonostante le dichiarazioni dei medici, che lo davano paralizzato a vita, nell'arco di vent'anni Bernardo è passato dal letto...