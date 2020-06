LA TESTIMONIANZA

TREVISO Ha ottenuto l'abilitazione come operatore socio-sanitario nel pieno della pandemia. Era il 2 aprile. Dopo un primo blocco, era stato dato il via libera agli esami online e quattro giorni più tardi, dopo aver risposto a un avviso pubblico, si è trovato a lavorare nel settore Covid del centro servizi per anziani Oic di Vedelago. Fabio Deplano, trevigiano di 36 anni, è passato subito dalla teoria alla pratica. Nel picco peggiore dell'emergenza la struttura ospitava i pazienti positivi trasferiti dall'ospedale di Treviso. «Nonostante le paure della mia famiglia ho detto sì e subito dopo Pasqua ho accettato la proposta racconta . Il lavoro mi ha portato a scontrarmi con la tristezza e la solitudine, la sofferenza, le lacrime dei pazienti stremati e soli, che si aspettavano qualcosa da noi». «Interagire malgrado tute, mascherine, visiere e doppi guanti non è stato facile. Soprattutto a livello relazionale, perché i pazienti non ti vedono, non ti riconoscono, non c'è il contatto fisico come in tempi normali continua ma poi loro stessi hanno imparato a conoscerci dagli occhi, dalla voce o dalle carezze». Non c'è stato solo l'aspetto assistenziale: il 36enne, come gli altri operatori, ha aiutato i pazienti organizzando le videochiamate con i familiari, giocando a tombola e regalando loro alcune corone del Rosario. «Un momento particolarmente intenso è stato accompagnare i pazienti nella fase terminale confida Fabio . Mancando familiari e parenti ho avvertito l'importanza del gesto affettuoso, anche se attraverso due strati di guanti, dello stringere loro la mano, della carezza, sicuro che quel calore umano comunicasse loro per l'ultima volta la tenerezza dell'amore familiare». Prima dell'abilitazione come operatore, Deplano era stato a lungo autista soccorritore a supporto del Suem. Ma è impossibile abituarsi al dolore. «L'esperienza è stata molto forte, non solo dal punto di vista emozionale, ma anche professionale conclude ho percepito l'importanza della preparazione e della competenza, ma anche del lavoro d'equipe. La cosa più gratificante è stata la guarigione di diversi pazienti e la loro riconoscenza, i loro grazie perché non si sono sentiti soli, ma sostenuti e accuditi. Da parte mia, ringrazio tutta la task force del Covid di Vedelago: persone eccezionali».

Mauro Favaro

