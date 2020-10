LA TESTIMONIANZA

SANTO STEFANO Chiamate da Milano, Napoli, perfino da Londra. Tutti vogliono sapere cosa stia succedendo in Comelico e, soprattutto, se gli abitanti dei tre comuni coinvolti nel più grande focolaio della provincia stiano bene. Dall'altra parte della cornetta c'è Paola Buzzo che, insieme alle due sorelle, gestisce l'albergo Centrale a Santo Stefano di Cadore in pieno centro cittadino. È lei a raccontare le numerose chiamate che riceve ogni giorno da clienti affezionati sparsi in tutt'Italia e preoccupati per quello che sta accadendo nell'alto Bellunese. Nelle ultime settimane Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore e Comelico Superiore sono stati travolti da un'onda anomala formata da persone positive al Covid-19. Qualcuno ha dato la colpa ai turisti, poco rispettosi dei decreti anti-contagio, altri addirittura ai residenti. I numeri, forniti ieri dall'Usl 1 Dolomiti, parlano di 7 casi in più, portano il totale a quasi 80 positivi. «Abbiamo ricevuto chiamate da tutt'Italia racconta Paola Buzzo mentre serve i clienti del bar a Santo Stefano di Cadore Ci chiedono cosa stia succedendo qui. Come se stessimo morendo tutti, invece stiamo bene. Ieri ho parlato con un cliente da Napoli».

ISOLATI

La notizia del maxi focolaio in Comelico si è spinta ben oltre i confini nazionali. Hanno chiamato il bar, allarmati, anche alcuni italiani che si trovano a Londra. «Forse hanno visto un servizio in televisione continua Paola . Io rispondo loro di stare tranquilli, che stiamo bene e che la situazione è sotto controllo». Il vero problema, semmai, sono gli effetti collaterali legati ai positivi del Comelico: le strade, i bar, i ristoranti ora sono vuoti. In una situazione già complicata, con un turismo che fatica a essere costante, sono piombate sulle teste dei cittadini dei tre comuni le ordinanze dei rispettivi sindaci che obbligano i locali ad anticipare la chiusura alle 22. «Noi di solito chiudiamo addirittura prima spiega Paola Buzzo Ormai c'è il coprifuoco alle 20. In giro non c'è anima viva. Abbiamo giornate bellissime: non vedere nessuno fa un certo effetto». La barista del Centrale ammette che la situazione è altalenante. Due domeniche fa il locale era pieno. Mentre nell'ultimo fine settimana non si è visto nessuno.

PRENOTAZIONI ANNULLATE

E il riferimento è al bar perché albergo e ristorante sono chiusi da domenica. «Abbiamo dovuto farlo precisa Paola . Di solito l'albergo andava avanti fino a metà ottobre. Ma le ultime richieste di soggiorno sono state annullate. Per non parlare del ristorante. È inutile tenerlo aperto: non conviene. Ogni tanto si sentono delle macchine che passano, ma non si fermano perché hanno paura». La situazione sembra senza via d'uscita. I turisti non si fermano per paura di essere contagiati. Mentre i residenti sono bloccati in casa dalla quarantena. Come si è arrivati a questo punto? «Per me non c'entra nulla il turismo confida la barista Vogliono scaricare la colpa sui turisti ma sono stati sempre rispettosi delle regole. Almeno nel mio locale. Chiaramente è più difficile tenere a freno gli assembramenti dei giovani all'aperto». Ma rassicura: «Non abbiamo gente che sta male. Qualcuno rimane a casa con la febbre un giorno, massimo due, ma niente di più. Ci sono persone però che non possono permettersi di stare in quarantena perché devono mantenere i figli. Queste sono le regole e vanno rispettate. Ma se continua così rischiamo di chiudere».

CACCIA ALL'UNTORE

C'è un altro aspetto sgradevole della vicenda. Un amico della Buzzo, in vacanza in Friuli, sarebbe stato estromesso da un locale: «Sei del Comelico: rimani fuori». Insomma. I cittadini sono esasperati. Tacciati come untori fuori provincia e limitati nei loro comuni dalle nuove ordinanze. «Eravamo già a terra conclude la Buzzo questa è la botta finale».

Davide Piol

