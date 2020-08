LA TESTIMONIANZA

ROCCA PIETORE Quello che sta accadendo con il territorio che sembra cadere a pezzi dopo Vaia non interessa solo le strade, ma anche i pascoli della provincia. Lo sanno bene a Malga Ombretta a 1904 metri in comune di Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada, nell'omonima valle. Ieri per la titolare Anna Maria Darman e il figlio era la conta dei danni. «E qui in malga siamo stati fortunati, grazie ai lavori di messa in sicurezza che stavano facendo - sottolinea Anna Maria - altrimenti non so cosa sarebbe accaduto».

LA PAURA

Valle Ombretta è stata la zona più colpita dall'ultima ondata di maltempo, con il rifugio Falier isolato e allagamenti nello stallone della Malga. «È stato un sabato sera di paura - racconta Anna Maria Darman -: la pioggia scendeva con una forza micidiale. Confesso che anche stanotte (ieri ndr) mi sono svegliata di soprassalto alle 23 per precipitazioni che facevano temere il peggio. La paura era per il bestiame: abbiamo 27 capi, tra manze che fortunatamente stanno bene e sono nel loro recinto al pascolo e altri animali per la mungitura, che sono in posto sicuro». «Qui in malga - prosegue - siamo stati salvati dai lavori di messa in sicurezza idraulica del ruscello che c'è dietro lo stabile e che per questo non ci ha fatto danni. Ma ha portato giù una quantità incredibile di materiale. Poi ci sono altri due ruscelli e anche questi hanno fatto il disastro. Questi corsi d'acqua sembrano non siano niente, poi basta un nulla e si ingrossano: sono tremendi. L'anno scorso in luglio ha invaso lo stallone, ed anche quest'anno l'acqua è entrata. Ma se non ci fossero stati i lavori lo stallone sarebbe stato spazzato via». «Io sono sempre agitata ormai, vivo nella paura - continua Anna Maria -, mio figlio invece tiene duro. Oggi è andato a vedere per ripristinare i sentieri che portano ai pascoli dove ci sono buchi anche di 3-4 metri».

I DANNI

Ed è anche questo il problema:pascoli che vengono cancellati dall'oggi al domani dal materiale che scende a valle. «Non c'è più pascolo da poter andare -prosegue la malgara - per questo chiediamo di intervenire con lavori risolutivi: insomma devono mettere giù cose solide, che permettano di evitare disastri in futuro». Oltre al pascolo perso Darman deve fare i conti anche con i turisti che non sono arrivati: questo è il periodo di alta stagione e in tanti salgono all'Ombretta per gli assaggini e i prodotti tipici. Anche in questo caso si parla di danni per migliaia di euro. «Domenica e lunedì sono giornate di grande afflusso - spiega la malgara -e sono andate perse. Certo, ringraziando il cielo siamo ancora qui e lo stallone, a parte l'allagamento, non ha avuto danni, ma non si può vivere nella paura». Ma il problema della Val Ombretta è annoso, tanto che ricorda Darman «già nel 2009 l'allora deputato Maurizio Paniz che si innamorò di questo posto aiutò ad avere risorse per la messa in sicurezza».

GLI AGRICOLTORI

«Il nostro territorio - aveva sottolineato in una nota il presidente della Confederazione Italiana Coltivatori di Belluno, Luca Cosul Cuffaro - paga ancora la devastazione provocata dalla tempesta Vaia. Il bosco non trattiene più, il torrente ha perso il suo decorso naturale, le sue anse, l'acqua e i materiali viaggiano molto più velocemente e violentemente. Purtroppo basta un evento leggero come quello di sabato notte per avere delle conseguenze molto gravi». Ecco perché, secondo il presidente di Cia Belluno, occorre che «la Regione intervenga con un piano di ripristino del territorio. Innanzitutto perché va ristabilito un equilibrio ambientale. E poi perché anche questi piccoli eventi danneggiano la viabilità e ostacolano il turismo».

