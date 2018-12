CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAPADOVA Quaranta minuti di ritardo per uno stop imprevisto alla dogana. Sembravano una scocciatura, potrebbero essere stati la loro salvezza. Alle sette di martedì sera un gruppo di quarantuno ragazzi provenienti da tutto il veneto, tra cui sette padovani, avrebbero dovuto essere ai mercatini di Natale nel cuore di Strasburgo. Erano tutti giovani leghisti, invitati in Francia per visitare il Parlamento Europeo. Il gruppo di giovani non smetterà mai di ringraziare quei quaranta minuti di ritardo: in programma c'era proprio una...