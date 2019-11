CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZAPADOVA (m.lucc.) «Ho visto il fumo, ho scavalcato tutto quel che mi sono trovato davanti. Poi quando sono arrivato sul retro, ho visto uscire dal magazzino in fiamme quell'uomo, così ho chiamato i rinforzi». Nunzio è il volontario della Croce rossa che ieri, mentre stava trasportando in ambulanza un malato, viaggiando in via Armistizio, si è accorto del fumo e per primo è intervenuto nell'autorimessa. Se Federico M., il 47enne rimasto gravemente ustionato, riuscirà a salvarsi, sarà anche grazie a lui, che gli ha...