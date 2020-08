LA TESTIMONIANZA

MESTRE Sopravvissuti. Al Covid. Due mesi di ospedale, uno dei quali in terapia intensiva, intubati, la prima settimana sospesi tra la vita e la morte, ogni giorno vissuto come fosse l'ultimo. Una famiglia profondamente segnata quella di Emanuela Celant e Federico Rotunno di Mestre: lui, 43 anni, medico dentista, il paziente zero di Mestre, il più giovane, arrivato all'Angelo con la febbre e una brutta bronchite, insieme al suocero Giacomo, 77 anni, che all'apparenza pareva colpito da un attacco ischemico. «Era il 24 febbraio, alle 10 del mattino. Il Covid era l'ultimo dei nostri pensieri. Da quel momento il mio mondo perfetto - afferma Emanuela, titolare di un centro estetico - è crollato. Mio marito e mio papà, entrambi in rianimazione, a lottare per non morire. Io, mia mamma e mio figlio di 7 anni, chiusi in casa, in quarantena, con gli amici che ci portavano la spesa e ce la lasciavano sul cancello. L'unico contatto con i nostri cari lo avevamo grazie alle telefonate dei medici, degli infermieri, degli operatori sociosanitari, che ci informavano sul decorso, cercando di darci speranza, fiducia. Non li ringrazierò mai abbastanza perché sono andati ben oltre il loro compito professionale. Ci sono stati vicini umanamente, psicologicamente, non ci hanno fatto sentire soli. Tutti, dal primario Lazzari che chiamava Federico la nostra mascotte allo stesso direttore Dal Ben. Non si sono arresi davanti alle ricadute che seguivano dei lievi miglioramenti, alle infezioni subdole che mettevano a repentaglio i risultati raggiunti. Hanno salvato mio marito e mio papà che abbiamo potuto rivedere e riabbracciare il 24 aprile, quando sono tornati a casa».

IL DOPO

Ma il Covid non è ancora alle spalle: «Non lo sarà mai - continua Emanuela - resta la paura di potersi ammalare ancora nonostante gli anticorpi sviluppati, restano le conseguenze fisiche, al di là delle cicatrici dovute alla tracheotomia. C'è voluta una lunga riabilitazione che non è ancora terminata. Federico non riusciva più a deglutire e aveva perso la fonazione. Adesso deve fare i conti con la sindrome di Horner che tra le altre cose, gli ha provocato una disestesia al piede. A distanza di sei mesi il lavoro non lo ha ancora ripreso, vediamo se a settembre se la sente. E mio padre ha il terrore di poter contagiare gli altri e tiene tutti a distanza, non guida più, non ha più ritrovato la quotidianità di prima. Ma sono qui con noi, lo ripeto, noi siamo stati e siamo fortunati».

L'OGGI

E ora vogliono essere testimoni in carne ossa, raccontare la loro esperienza a più persone possibile, senza vergogna, senza enfasi. In maniera diretta, semplice, spontanea e per questo più efficace. Emanuela si commuove ancora nel ricordare il buio e la disperazione di quei giorni, quante lacrime ha versato. Si scusa. Poi riprende con la voce rotta dall'emozione: «Chi non ha avuto un caso vicino non si rende conto del dramma, della gravità, del rischio. Serve consapevolezza che il problema c'è e va affrontato con lucidità e con gli strumenti che si sono potuti affinare purtroppo al costo di tante vite umane. Serve rispetto per la propria salute e per quella degli altri. Non riesco a capire come si possa negare l'emergenza sanitaria, banalizzare il pericolo, sottovalutare la possibilità di una nuova ondata di contagio magari affidandosi a Internet e non agli studiosi. Io sono la prima a volere che mio figlio torni a scuola, che si eviti un altro lockdown, ma affermare che bisogna stare attenti, indossare la mascherina, stare a distanza, lavarsi le mani non significa fare terrorismo, significa avere senso civico, tenere al bene della comunità cui si appartiene. E mi permetta un richiamo al mondo dell'informazione che a volte difetta di coerenza nelle notizie che diffonde. I danni fatti dall'ignoranza e dall'arroganza sono incalcolabili».

IL DOMANI

Questa la piccola grande battaglia di Emanuela e dei suoi con le armi che hanno a disposizione: la loro storia. Cominciata con Federico che verso la metà di febbraio è andato a un master a Milano e poi a cena con i colleghi. Uno aveva già contratto il coronavirus. È bastata una stretta di mano nel salutarlo oppure passarsi la bottiglia d'acqua. Gesti banali. E si sa se come il male possa essere banale. Nessuno sapeva che a breve l'Italia sarebbe stata travolta dalla pandemia e dai lutti. E dall'isolamento: «Non so se chiamarlo effetto collaterale - conclude Emanuela - ma il fatto di non avere contatti con chi è ricoverato è alienante, frustrante. Mi hanno detto di figli che sono stati nell'atrio fuori dalla rianimazione per cercare di stare più vicino possibile al genitore che stava morendo. È straziante. Per noi avere la possibilità di una videochiamata, è stato importante, soprattutto per mio papà, sentire la voce, vedersi. Così via social abbiamo lanciato una campagna per acquistare dei tablet. La risposta è stata immediata, siamo riusciti a donarne 26 alle terapie intensive e subintensive di Mestre, Dolo, Mirano e Venezia».

Monica Andolfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA