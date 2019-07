LA TESTIMONIANZA MESTRE «L'eroina? È di gran moda tra i ragazzi e loro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAMESTRE «L'eroina? È di gran moda tra i ragazzi e loro non si rendono conto che è mortale. Arrivano qua da ogni parte per comprarla, anche da Pordenone. Vuole vedere come è facile comprarla a Mestre? Non chiuda il telefono, bastano trenta secondi...». Elisa Rapuzzi, 43 anni, mestrina che nel giro di droga smantellato dai carabinieri di Aviano e Polcenigo è stata colpita da un obbligo di firma, scende in strada lasciando il telefonino acceso e ci accompagna in via Piave a Mestre. Incontra subito lo spacciatore di turno che...