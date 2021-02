LA TESTIMONIANZA

MESTRE È passato un anno dalle prime quarantene di Vò, che si sarebbero presto trasformate in un allarme generalizzato per tutta la popolazione italiana. Quando si è parlato di prima linea ci si riferiva spesso alle terapie intensive e ai reparti covid degli ospedali. Ma la guerra si è combattuta altrettanto senza esclusione di colpi e probabilmente con più vittime anche all'interno delle case di riposo.

Mariacristina Sartori è operatrice socio sanitaria alla residenza Contarini alla Gazzera che ha passato in prima linea quest'anno tremendo e ha scritto una lunga lettera per raccontare quello che ha vissuto condividendola con la caposala Giovanna Anoè e il medico Ivano Goattin. Ne è uscito un racconto a tratti commovente, che esce dal consumato cliché dei segni della maschera sul volto e del personale esausto.

TRAVOLTI

«Un anno fa - racconta Mariacristina - siamo stati catapultati in un lavoro diverso, ci guardavamo sbigottiti, esterrefatti, chiedendoci e adesso?. Pensavo: il coraggio prevale sulla paura ed essere un' équipe ben affiatata e solida, aiuta a non sentirsi soli ad affrontare un tale cambiamento. Dicembre 2020, il virus ci ha travolti di nuovo e più forte. Più ospiti, più operatori e più infermieri. Accettare tutto ciò - aggiunge - è difficile. Perché se passano la stanchezza dovuta a turni massacranti per mancanza di personale o i segni della mascherina, della visiera, della cuffia sul viso, quello che provo (proviamo) ogni giorno è difficile da cancellare. Ci chiamano eroi, angeli quindi non dovrei aver paura - prosegue - ma non è così, la paura c'è, è inevitabile, è umana. Termino il lavoro e mi domando ho svolto tutto bene? Usato bene i dispositivi di protezione?. Nella speranza di non portare il virus a casa o al lavoro».

LA VITA PERSONALE

Ad essere cambiata è soprattutto la vita personale di chi si dedica agli anziani e ai malati.

«Vivo a distanza per evitare un possibile contagio. I famigliari, gli amici che mi chiamano dando coraggio e dimostrando quanto sono orgogliosi, nascondendo la loro ansia sperando che io stia sempre bene. Ma finché non arriva il giorno del tampone, chi può sapere se sei positivo o no? E l'attesa dell'esito è interminabile, per chiunque».

E un aiuto fondamentale arriva proprio dalle persone più fragili.

«Gli anziani in covid (e in reparto) mi danno forza nel continuare a svolgere al meglio il mio lavoro. Con le loro diverse dimostrazioni d'affetto (un sorriso, un bacio lontano, un ciao, un grazie, un saluto con la mano) mi danno coraggio e gratificazione a non mollare, e a stare più attenta. Eppure - prosegue Mariacristina - oggi più che mai sono loro i più vulnerabili, fragili in ogni aspetto. Loro si sentono soli in una stanza. Gli unici che vedono siamo noi, ci riconoscono dalla voce, e dagli occhi. E si fa di tutto per parlare assieme e ascoltarli. Mi dà rabbia e tristezza che questo virus acceleri la fine della loro vita, e che i loro famigliari non possano stargli accanto. Vorrei non vedere tutto ciò, ma amo il mio lavoro sono lì per loro. C'è chi dice è il vostro lavoro - conclude - e che dovevamo essere pronti a questo. Ma non è vero. Io non mi sarei mai immaginata di respirare a fatica con doppia mascherina. Indossare una tuta per tante ore e non poter bere né andare al bagno. Facendo attenzione a non toccarmi e spruzzarmi addosso l'alcool. Parlare con il collega urlando e per distinguerci scrivere il nostro nome sulla tuta.

No, a tutto questo non eravamo preparati». (m.f.)

