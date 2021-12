Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZALORENZAGO Angelo, lasciato a terra slegato dai banditi, ci ha messo due ore e mezza trascinandosi per riuscire a arrivare al telefono e chiedere aiuto. L'anziano, che aveva problemi di mobilità, ancora sotto choc per quanto accaduto, ha chiamato il fratello, che abita nella casa accanto. Immediata poi la richiesta di aiuto al 118 e carabinieri, arrivati sul posto alle 4.30. Ma dopo una visita si decide di non procedere al...