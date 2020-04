Lunedì sera l'imbarco delle due sorelle marocchine, a San Zaccaria, alle 21.50, è stato notato dall'equipaggio del motobattello Guardi, diretto a Punta Sabbioni. È quanto avrebbero raccontato capitano e marinaio del mezzo che ha portato le due donne all'andata e al ritorno: a mezzanotte e 40, erano le uniche passeggere, e sembravano assolutamente tranquille. Se avessero dato l'impressione di essere ubriache o se in qualche modo avessero attirato l'attenzione per il tono della voce concitato o per qualche altro motivo il personale Actv le avrebbe di sicuro tenute d'occhio. Invece il marinaio, compiute le operazioni della partenza, è salito nella timonerìa del capitano. Fino al Lido, quando si è accorto che le due donne non c'erano più. Le ha cercate per capire se dovevano scendere, al loro posto c'erano le scarpe slacciate con cura e una bottiglia di alcolico. Tanto che è stato dato subito l'allarme alla Capitaneria di Porto e ai Vigili del Fuoco. E così il motobattello, visto che non c'erano passeggeri nemmeno al Lido, è ritornato a Punta Sabbioni nel tentativo di rintracciarle. L'unica supposizione che viene decisamente esclusa è il fatto che una possa essere scivolata e che l'altra si sia tuffata per aiutarla. La velocità del motobattello e la corrente, nel tratto di navigazione in bocca di porto, sono tali che difficilmente le ragazze sarebbero state ritrovate insieme.

