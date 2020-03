LA TESTIMONIANZA

FELTRE «Lì sembra di essere in piena guerra, non c'è posto per tutti negli ospedali, i letti sono anche nei corridoi e si registra un morto ogni due ore»: Roberto Cit, 39 anni originario di Feltre, è appena rientrato dall'inferno di Brescia ed è provato. Per una settimana ha pilotato l'elicottero dell'eli soccorso trasportando i medici e gli infermieri in prima linea nell'emergenza Covid e ha visto in faccia la morte. L'ha guardata sui visi di chi non ce l'ha fatta e l'ha temuta ogni singola ora di ogni giorno passato lì. Oggi Cit attende i risultati del suo tampone, restando isolato in un'ala della sua abitazione a Belluno, la stessa che condivide con i figli e la compagna che gli parlano da dietro la porta e gli lasciano i piatti caldi di cibo all'esterno. I più piccoli, Riccardo e Simone, vorrebbero abbracciare il papà, quel papà appena ritornato dalla missione in Lombardia, ma non si può. Allora si accontentano di parlargli da lontano, nell'attesa dei risultati del test e nella speranza sia negativo.

L'APPELLO

«Non avete idea di cosa c'è lì esordisce, guardando fuori dalla finestra e brontolando nel vedere troppe auto passare in strada -, lì non c'è nessuno in giro, passano forse dieci auto in un giorno, le persone entrano a due a due nei supermercati mentre le altre attendono fuori. Non ci si ferma a chiacchierare, non si passeggia proprio». Per lui qui c'è troppo traffico, di mezzi e di pedoni. È rientrato a Belluno da Brescia mercoledì sera, in auto, con il foglio firmato dall'azienda con sé e nel tragitto non si è imbattuto in nessun controllo. «Com'è possibile? Nessuno lungo un'arteria come l'autostrada commenta -. Finchè tutto non è fermo non possiamo pensare di fermare davvero il contagio». Negli occhi rimbalzano ancora le immagini di quanto vissuto nei giorni scorsi, che gli fanno dire con tutta certezza «è il servizio più duro e pesante emotivamente che io abbia mai svolto dal 2006, da quando sono pilota dice -. Volare per spegnere gli incendi è niente al confronto, qui hai continuamente l'idea che puoi ammalarti, sei in tensione, hai mille attenzioni».

IL RACCONTO

Per sette giorni Cit ha volato sopra i cieli di Brescia per soccorrere vittime di incidenti e per portare i medici nelle case dei contagiati dal Covid. «Io non posso trasportare malati di categoria 4, affetti da morbi come ebola e come Covid spiega -, ma quando recuperavo un ferito non potevamo avere la certezza che non fosse anche positivo, di certo ho trasportato pazienti con il Coronavirus. Perciò volavo sempre con la mascherina chirurgica addosso e nei casi di rischio aggiungevo quella maggiormente protettiva». Trasportava i medici nelle case dei malati di Coronavirus residenti fuori dai centri urbani. «Scesi dall'elicottero indossavano le tute, gli occhiali, le cuffie e i guanti spiega -. Il malato veniva portato via con l'ambulanza, io aspettavo per riportare indietro il personale. Prima di risalire a bordo toglievano le tute, le mettevano in un sacco e lo riempivano di disinfettante». Ha visto anziani e giovani morire, persone attendere per ore in ambulanza prima di poter essere scaricate in ospedale, letti lungo i corridoi con pazienti sofferenti. «Portano via i cadaveri con i camion militari, le pompe funebri dicevano che sotterravano una bara ogni mezz'ora - rivela -, i forni crematori hanno liste di due settimane, no davvero stando qui non si riesce a capire quello che sta accadendo». Il 25 riparte, torna a Brescia. Nel frattempo si gode questi giorni in famiglia, sperando arrivi presto il risultato del test per poter abbracciare i figli prima di riprendere il volo.

Alessia Trentin

