BELLUNO «La paura è continua, ce l'hai addosso ventiquattro ore al giorno»: Margherita De Marchi è medico di base con ambulatorio a Ponte nelle Alpi. Il sabato pomeriggio gestisce pratiche dal computer di casa, è il lavoro accumulato durante la settimana quando le giornate sono una corsa continua, sotto il peso dello stress, della tensione e anche, sì, della paura. Il timore di ammalarsi e di lasciare scoperti 1500 pazienti che, di necessità, andranno a carico di altri colleghi già oberati di lavoro, il terrore di risultare positivi al coronavirus e di infettare famigliari e amici. E così i medici in questo momento vivono chiusi in casa. L'unico tragitto che De Marchi ripete ogni giorno è quello dalla sua casa all'ambulatorio. Il sabato la spesa, veloce e negli orari non di punta, e poi di nuovo in casa.

Sono settimane difficili, con ambulatori semi vuoti, ma emergenze quotidiane. Triage telefonici per cercare di capire i sintomi e l'eventuale pericolosità del paziente mettono i camici bianchi in uno stato di continua allerta. Dietro ogni starnuto e ogni respiro affannoso può nascondersi una situazione grave. «Ancora non mi è capitato di andare a visitare qualcuno a casa né posso dire di aver visitato un vero caso a rischio racconta -, ma tutti i giorni mi trovo con pazienti borderline, con sintomi molto prossimi a quelli del coronavirus e che vanno analizzati con attenzione. Qualche volta ho inviato la persona al reparto Malattie Infettive per l'accertamento. Tutto questo mette addosso tanta stanchezza, mentale e fisica. Mi trovo, io come i colleghi, costantemente sotto stress, alla notte si dorme poco, si fatica a mangiare e si vive con una tensione addossa praticamente tutto il giorno. Ammalarmi mi fa paura perché a quel punto rischio di contagiare altri». E così, trovandosi tutti i giorni a stretto contatto con possibili portatori del virus, De Marchi ha eliminato ogni rapporto sociale per salvaguardare la salute di amici e parenti. «Vivo da sola, perciò non ho l'angoscia di arrivare a casa la sera e di infettare qualcuno racconta -, ma ho ridotto del 99% i miei contatti extra lavoro. Non partecipo più a riunioni, non vado a cene nemmeno se con pochi amici né vado in montagna perché significa, magari, passare tre ore in auto per raggiungere il punto di inizio della camminata. Così la mia vita, in questo momento, è solo casa e lavoro. Questo isolamento è pesante, ma per noi medici è un obbligo così come rispettare tutte le prescrizioni dei decreti e dell'Usl». La paura, poi, va gestita perché i pazienti vanno tranquillizzati e riportati alla realtà quando si fanno prendere dal panico. Allora un toccasana è il confronto tra colleghi, che De Marchi definisce fondamentale in un momento come questo.

I triage, le domande per capire lo stato del paziente e incasellare i suoi sintomi, De Marchi lo fa al telefono e solo se la persona risulta non aver avuto contatti a rischio accorda un appuntamento in ambulatorio. Altrimenti la invia al reparto di Malattie Infettive. Gli appuntamenti sono incastrati in modo da visitare nelle ore di basso afflusso. E si riceve con il kit distribuito dall'Usl 1 Dolomiti addosso. «Io ho sempre i calzari, i guanti, la mascherina e gli occhiali spiega Andrea Dall'O, medico di base -. Prima di far accedere qualcuno all'ambulatorio occorre indagare telefonicamente i sintomi e comunque, all'ingresso, l'infermiera che lavora con me filtra le persone da visitare e quelle con sospetto di coronavirus vengono rimandate indietro. Dobbiamo pensare che ci troviamo in una sorta di guerra e noi medici siamo i soldati in prima linea».

