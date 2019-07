CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZABELLUNO «Hanno abbandonato le moto e sono fuggiti a piedi per mettersi in salvo». Così i testimoni raccontano di come i motociclisti sommersi dal fango calato ieri sulla strada del Pordoi, sono riusciti a non restare feriti. Quando sono arrivati i soccorritori, dopo la frana, erano ancora sotto choc. Tra chi è intervenuto resta poi l'impressione di quello che è accaduto in una zona, dove non c'erano mai state frane fino ad ora, neanche a fine ottobre. «Neanche con Vaia è stata così forte - spiega un vigile del fuoco...