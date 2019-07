CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZABELLUNO «Contro di noi solo falsità. Si è trattato di un abuso e denunceremo il sindaco di Borgo Valbelluna». Non ce la fanno più i genitori a vivere i questo incubo, con il rischio di poter perdere i figli per sempre. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la tortura inflitta al ragazzino di 13 anni nell'interrogatorio fiume di lunedì al Tribunale per i minorenni a Mestre. Tre ore e mezza di fronte al giudice. «Non ci hanno lasciato entrare - racconta la mamma - e a un certo punto nostro figlio, sotto...