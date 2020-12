LA TESTIMONIANZA

ALPAGO «La macchina galleggiava già dalla chiesa e quando è arrivata davanti all'asilo l'acqua riempiva per più di metà l'abitacolo. Allora siamo riusciti ad intervenire»: Mattia De Luca racconta la scena che gli si è parata davanti agli occhi nelle notte terribile vissuta a Puos, in Comune di Alpago. «Nell'automobile di colore rosso c'erano due persone che hanno iniziato a chiedere aiuto. Io e Maurizio Barattin siamo riusciti a raggiungere la macchina e abbiamo messo in salvo le due persone che c'erano dentro. Chi erano? Non lo so». La scena è accaduta poco dopo le 3,30 del mattino, comunque prima delle 4. Ad esondare e ad allagare il paese è stato il torrente Valda che a sua volta ha riempito il Tesa Vecchio.

IL TAM TAM

Subito dopo sono stati in tanti a scendere dal letto, infilare gli stivali, munirsi di badili e motoseghe e lavorare. Nel Valda erano cadute delle piante e per cercare di evitare un effetto diga ancora maggiore già nel corso della notte son state tagliate. Scope e badili sono entrati in azione un po' ovunque: case, garage, magazzini, sottoscale, cantine. Due le persone evacuate per le quali il Comune ha trovato posto nell'albergo Alla spiaggia di Farra: entrambe vivevano da sole una in via Marconi e l'altra in via Castello Basso ed entrambe le abitazioni sono al momento inagibili. «Dalle 3,30 sono qui», racconta poco prima di mezzogiorno Sara che abita poco lontano dalla chiesa del paese. In piazza ci sono tante persone, molti giovani. «Ci siamo allertati reciprocamente riferisce Marco De Luca, titolare in centro del negozio Tik Tok prima che l'acqua esondasse si sentiva un gran vento, impressionante. A me si è allagato il garage ed è arrivato un amico che con la motosega ha liberato l'accesso ostruito da alberi. Poi io sono entrato a nuoto per prendere la pompa e cominciare a svuotarla». Poco lontano Luca Canei si lamenta: «Le istituzioni non si sono viste. Abbiamo fatto tutto noi. Qui ho in azione solo i Carabinieri che mi hanno aiutato a portare in salvo mia mamma». Allagata anche la chiesa di san Bartolomeo: «Anche qui l'acqua è entrata questa notte, ma noi siano qui dalle 9», dicono i volontari che per tutta la mattina hanno pulito la chiesa e il piazzale antistante. Fra le persone con la scopa in mano c'è anche il parroco, don Christian Mosca, che ieri mattina, attraverso whatsapp, ha solidarizzato con le persone alluvionate e comunicato che non ci sarebbe stata alcuna messa.

I RACCONTI

Le storie sono tante. Lungo via Verdi, si trova la casa di Ezio Dal Pont e Grazia Aleo, 75 anni lui, 83 anni lei. Ieri mattina vi erano le tre figlie Rosanna, Donatella che vivono in provincia di Treviso, e Lisa assieme al marito Giorgio, residenti a Belluno impegnate a pulire ed asciugare la casa dei genitori. «La nostra mamma si muove solo col deambulatore raccontano mentre continuano a sistemare cucina, camera, bagno e stanzino che, più sotto di tre gradini, nella notte è diventato vasca di compensazione - dormono qui al piano terra e questa notte si sono ritrovati l'acqua in casa. Non sappiamo come mio padre ci sia riuscito, ma con l'acqua che saliva è riuscito a portare mia mamma al primo piano. Non potevano avvisarci perché non c'era nemmeno la corrente elettrica; lo hanno fatto solo questa (ieri) mattina e ci siamo precipitati. Ora sono a casa a Belluno».

IN APNEA

Da qui si intravvede la casa di Anila Goseni, in via Castello 21. Ad accorgersi che l'acqua era arrivata in casa è stata la mamma di Anila: 35 centimetri, forse di più, hanno invaso l'intero piano terra, che si trova un po' sotto il piano stradale: l'accesso alla casa è solo melma e acqua. In serata il sindaco Umberto Soccal fa i conti: «Le case allagate sono circa 50, una ventina a Cornei, 10 a Farra. E poi bisogna contare l'interruzione delle strade comunali e provinciali: Curago e Quers, con frane sia verso Plois sia verso Torres; da poco abbiamo aperto un varco verso Plois, per Torres aspettiamo di vedere come andrà la notte. Ed è caduta anche un frana a Fail, poco più su di Schiucaz. Per quantificare i danni dobbiamo aspettare».

G.S.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA