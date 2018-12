La testimonianza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAVENEZIA Clara era lì, a passeggiare per i mercatini di Natale tra scherzi e risate. Ha sentito lo sparo e improvvisamente non ha più visto il suo amico Antonio Megalizzi. Il resto sono solo ombre. Gente che urla, gente che fugge, gente che si rifugia in ogni angolo. Clara Stevanato, veneziana, compirà 28 anni domenica. Si è laureata in Lettere a Ca' Foscari e poi ha studiato alla Sorbonne. Vive a Parigi e lavora come giornalista di Europhonica, un network radiofonico che trasmette le assemblee plenarie dell'Europarlamento....