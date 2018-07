La testimone: «Urlavano battendosi con le spade»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOPADOVA «Ho sentito gridare così mi sono affacciata: li ho visti colpirsi con la spada, poi uno è caduto. L'altro allora prima ha infierito su di lui, quindi ha affondato la spada, come per finirlo. Quando ha capito che era morto, si è tolto la maglietta come per esultare per la vittoria, poi è salito in auto ed è sgommato via, verso la tangenziale». Caterina Piovanello abita a due passi da dove è avvenuto il duello a colpi di spada giapponese, sotto i pannelli fotovoltaici del parcheggio sud dello stadio Euganeo. La sua...