Tiziano Graziottin

Confinati gli anni della pazza folla in un tempo che sembra già passato remoto, scavallato il surreale 2020 delle calli deserte, Venezia vive in queste settimane una sorta di terza fase: un centro storico normalmente frequentato e vissuto - ammesso che questo avverbio possa essere utilizzato per la città speciale per antonomasia - nei giorni feriali, ma di nuovo meta di tanti visitatori al sabato e decisamente sotto pressione alla domenica e nelle festività di maggior richiamo. Una contingenza dettata dalle disposizioni dei vari Dpcm che hanno riaperto le porte della città più bella del mondo ai veneti, restituendo ai cittadini della regione la possibilità di tornare a fare due passi nella città d'elezione di tanti. Da sempre per veneziani di terraferma, trevigiani e padovani in prima battuta, ma non di meno per coloro che abitano nelle province più lontane, il centro lagunare è meta del cuore, a maggior ragione oggi che se non altro evitano di contendersi i masegni con i turisti arrivati dal resto d'Italia e del mondo. Ospiti s'intende ben accolti e graditi dopo i giorni della miseria, ma la situazione merita una riflessione dopo il clamoroso corto circuito che si è verificato l'altro ieri a Venezia...

