LA TERRA TREMACAVAZZO CARNICO Il primo sussulto lo si è avvertito alle 5.26, alcuni secondi a cui molti non avevano dato peso, complice anche magari il sonno pesante. Poi quattro minuti più tardi, alle 5.30, ancora un brivido, un'altra scossa più potente, 3.9 gradi della scala Richter, preceduta da un boato. La paura inizia a crescere, i letti iniziano a essere abbandonati per scendere in giardino o in strada. Alle 5.38 un terzo movimento leggero. Poco meno di un quarto d'ora per cercare di ritrovare la tranquillità o il sonno perduto ma...