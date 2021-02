LA TERAPIA

BELLUNO C'è un'attività, in era covid, che scorre silenziosa accanto ai tamponi, ai ricoveri, ai vaccini. È la ricerca del plasma iperimmune nelle persone che hanno affrontato la malattia, sviluppato gli anticorpi e che ora stanno meglio. Un'attività fondamentale in quanto il plasma viene poi donato ai pazienti covid ma faticosa. Per dare un'idea della mole di lavoro che l'Usl 1 Dolomiti ha dovuto affrontare, è sufficiente dire che in poco meno di un anno sono state valutate 500 persone guarite dal virus. Che corrispondono a tempo, energia, soldi. E, purtroppo, a pochi risultati. Solo 18 persone, di quel gruppo, possedevano i requisiti necessari e hanno potuto donare il plasma.

SPERIMENTALE

«La terapia con l'utilizzo di plasma iperimmune chiarisce Renzo Scaggiante, direttore di Malattie Infettive è attualmente una terapia off label perché non ha ancora superato i necessari standard di efficacia e sicurezza». Insomma, si tratta di una terapia sperimentale, difficile da avviare, poiché occorre trovare il plasma iperimmune, e non sempre utilizzabile. «La trasfusione deve essere fatta nelle fasi precoci dell'infezione» ed è per questo motivo che viene utilizzata in modo sporadico sui ricoverati «in quanto la stragrande maggioranza dei pazienti arriva in ospedale nella seconda fase della infezione, quella in cui l'eventuale somministrazione di anticorpi non cambia l'andamento della infezione che invece beneficia dell'assistenza respiratoria, della profilassi tromboembolica ed antinfiammatoria». Il plasma iperimmune è un plasma contenente un'alta quantità di anticorpi che è possibile prelevare solo in una piccola percentuale di donatori. Esistono infatti importanti requisiti di idoneità che vanno rispettati.

LE DIFFICOLTÀ

Una volta prelevato, il plasma iperimmune viene sottoposto a una serie di test di laboratorio per quantificare i livelli di anticorpi neutralizzanti e per garantire il più elevato livello di sicurezza per il paziente che lo riceverà. Con la trasfusione non si fa altro che trasportare gli anticorpi dalla persona guarita nell'organismo di quella malata. Si tratta di proteine coinvolte nella risposta immunitaria che aiutano il paziente a combattere l'agente patogeno (ad esempio un virus) andandosi a legare ad esso e neutralizzandolo. Ersilia Barbone, direttore del Trasfusionale, racconta che «l'invito rivolto dall'azienda sanitaria ai pazienti guariti da Covid-19 ha avuto una risposta considerevole: moltissime persone (oltre 500 ad oggi) si sono infatti proposte e sono state valutate, in un percorso complesso a più fasi, come aspiranti donatori di plasma iperimmune».

SITUAZIONE DIFFUSA

Tra di loro anche gli agenti della polizia di Stato che, guariti dal virus, avevano contattato subito l'ospedale per dare la loro disponibilità: «Purtroppo, conformemente a quanto atteso e analogamente a quanto si verifica nelle altre realtà della regione, oltre 300 di tali potenziali donatori di plasma iperimmune sono risultati non rientrare nei criteri di idoneità alla procedura». Altri 70 sono stati esclusi in una fase successiva, per pochi anticorpi o altri motivi. «Al momento, su circa una trentina di idonei continua la dottoressa Barbone abbiamo potuto raccogliere 18 donazioni da 24 che erano state effettuate. Ce ne sono poi di prenotate per i prossimi giorni, mentre per altri aspiranti donatori idonei siamo in attesa dei risultati del titolo anticorpale». Infine ci sono coloro che stanno aspettando la valutazione successiva al pre-triage e altri che hanno contattato l'ospedale ma che, non essendo ancora guariti, non possono essere arruolati. Il plasma iperimmune raccolto ed eventualmente non utilizzato dall'Usl 1 Dolomiti viene inviato alla Banca regionale del plasma iperimmune che ha sede a Padova e che svolge funzioni di coordinamento per il suo utilizzo a livello regionale.

