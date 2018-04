CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TENSIONENEW YORK Giornata febbrile ieri alla Casa Bianca, con i vertici militari e della sicurezza nazionale chiamati a raccolta. Era il primo giorno di lavoro del nuovo consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, un falco la cui influenza su Trump in realtà era stata già notata negli ultimi due giorni nei tweet di forte condanna con cui il presidente prometteva che qualcuno avrebbe «pagato» per l'attacco chimico contro i civili di Duma, in Siria.LA RESPONSABILITÀMinaccia che ieri pomeriggio la portavoce della Casa Bianca...