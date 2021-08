Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TENSIONEARSIÈ L'aria, ad Arsiè, è tesa. Non come due settimane fa, quando c'è stata la raffica di furti in paese, ma l'attenzione rimane alta. Da quei 5 giorni di fuoco, che hanno scombussolato le frazioni di Rivai e Mellame scatenando prima un giro di ronde, poi un controllo di vicinato, non è accaduto più nulla. «Sembra tranquillo racconta uno dei residenti Ho sentito che c'è stato qualcosa a Rocca ma non ho la certezza. Ci...