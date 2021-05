Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TENDENZASAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Un'estate al mare, ma con posto spiaggia e ombrellone. È la tendenza per l'estate 2021 a Bibione, con la pandemia che sta cambiando le regole tra i vacanzieri. Ne sanno qualcosa i titolari delle agenzie immobiliari che stanno affittando sempre più appartamenti per l'intera stagione. Un fenomeno emerso già lo scorso anno, con le famiglie che preferiscono prendere un appartamento per tutta l'estate...