La tempesta sui titoli di Stato costa 50 miliardi alle famiglie

LO STUDIOROMA Quanto costa alle famiglie italiane l'impennata dei rendimenti del debito pubblico e la conseguente riduzione di valore di Bot e Btp già in circolazione? Il conto lo ha fatto uno studio del Fondo monetario internazionale appena uscito, che prende in considerazione vari tipi di shock finanziari, da quello sui titoli di Stato alle crisi bancarie affrontate sia con interventi di bail in (perdite a carico dei risparmiatori) che di bail out (salvataggio da parte dello Stato). Il risultato è che le turbolenze sul mercato del debito...