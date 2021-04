Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Una telefonata surreale, durata una ventina di minuti mentre probabilmente altri utenti erano in attesa di prendere la linea per avere informazioni sui vaccini. Il tutto registrato e mandato a Il Gazzettino da Maurizio Biasutti, un cittadino di Spinea in sedia a rotelle, non nuovo a proteste a favore dei disabili. Biasutti ha chiamato il numero verde regionale, agitando la minaccia di una denuncia perchè da due mesi non riesce...